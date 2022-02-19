Son dakika: İzmir polisi, öğrenciler için gezi düzenledi

SELÇUK, İZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yürütülen "Mutluluk Günleri 2022 Projesi" kapsamında öğrenciler için Selçuk ve Bergama ilçelerine gezi düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Proaktif Polislik uygulamalarından bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında, lise öğrencilerine yönelik sosyal proje ve faaliyetler hazırlandı.

Projesi çerçevesinde, kent genelinde ve ilçelerdeki liselerde okuyan öğrencilerden kura yöntemiyle belirlenen 30 öğrenci için Selçuk ve Bergama'daki antik kentlere gezi düzenlendi.

Konak Meydanı'nda bir araya gelen öğrencileri, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürü Şenol Kurt ile polisler ve aileleri uğurladı.