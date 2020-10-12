Son dakika: İzmir polisi 12 kilo 328 gram uyuşturucu ele geçirdi

Bir son dakika haberine göre İZMİR'de polis ekiplerince, yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 328 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.