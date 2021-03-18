Son dakika! İZMİR Parkta ölü bulundu

İZMİR Parkta ölü bulundu

Parkta ölü bulundu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde bekleyen vatandaşlar, sabaha karşı, yakındaki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu hemen hastane yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine parka polis ekipleri, sevk edildi. Yapılan kontrolde ölü olduğu belirlenen kişinin, Engin Şenay olduğu tespit edildi. Cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Şenay'ın ölümü yapılacak otopsiyle saptanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK