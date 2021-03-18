Son Dakika | İZMİR Parkta ölü bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Parkta ölü bulunduİZMİR'in Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınındaki parkta Engin Şenay (46) ölü bulundu.

Parkta ölü bulundu

İZMİR'in Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınındaki parkta Engin Şenay (46) ölü bulundu. Şenay'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde bekleyen vatandaşlar, sabaha karşı, yakındaki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu hemen hastane yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine parka polis ekipleri, sevk edildi. Yapılan kontrolde ölü olduğu belirlenen kişinin, Engin Şenay olduğu tespit edildi. Cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Şenay'ın ölümü yapılacak otopsiyle saptanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı