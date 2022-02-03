Son dakika: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 8 kişi tutuklandı
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Son dakika haberi... İzmir ve İstanbul'da terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i cezaevine gönderildi.
İSTANBUL (AA) - İzmir ve İstanbul'da terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i cezaevine gönderildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları ve örgütle iltisaklı oldukları suçlamasıyla dün gözaltı kararı verilen 12 kişiden 10'u İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ekipler firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Olay -
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları ve örgütle iltisaklı oldukları suçlamasıyla 12 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 10 kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına almıştı.