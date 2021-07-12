Son dakika! İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu: 229 gözaltı kararı
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Son dakika! İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu: 229 gözaltı kararı

Son dakika! İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu: 229 gözaltı kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 47 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 47 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik, Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller (itirafçı ifadesi vb) de bulunan şüphelilere yönelik 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 2'si Yarbay, 1'i Binbaşı, 2'si Yüzbaşı, 8'i Üsteğmen, 5'i Teğmen, 54'ü Astsubay, 14'ü Uzman Çavuş rütbesinde; 16'sı Deniz Kuvvetleri, 26'sı Kara Kuvvetleri, 20'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 21'i Jandarma Genel Komutanlığı, 3'ü Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 57'si muvazzaf 86 asker şahıs ile 143'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

12 Temmuz 2021 günü saat 01.00 itibariyle İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Organize, Mali Şube Müdürlükleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte eş zamanlı gerçekleşen operasyonda şüphelilerin gözaltına alınma işlemleri sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Son dakika! İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu: 229 gözaltı kararı
Son dakika! İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu: 229 gözaltı kararı
Son dakika! İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu: 229 gözaltı kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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