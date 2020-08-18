Son Dakika | İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
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Son Dakika | İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına, İzmir merkezli 40 ilde operasyon yapıldı.

Son Dakika | İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
18.08.2020 07:13 | Son Güncelleme: 18.08.2020 07:17

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına, İzmir merkezli 40 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda, şu ana kadar 41 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlar tarafından ankesör/ büfe telefonları ile arandıkları tespit edilen 37'si aktif görevde olan toplam 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Bunun üzerine, İzmir merkezli 40 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda şu ana kadar 30 aktif çalışan ve 11'i ihraç olduğu öğrenilen 41 şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 

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Kaynak: DHA

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