Son dakika... İzmir merkezli 35 ilde FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı (3)
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Son dakika... İzmir merkezli 35 ilde FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı (3)

Son dakika... İzmir merkezli 35 ilde FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı (3)
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre GÖZALTI SAYISI 98'E YÜKSELDİİzmir merkezli 35 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı, 98'e çıktı.

GÖZALTI SAYISI 98'E YÜKSELDİ

İzmir merkezli 35 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı, 98'e çıktı. 2 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı, mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. 1 şüphelinin de başka şube tarafından gözaltına alınması dolayısıyla hakkındaki gözaltı kararı iptal edildi. Firari durumda olan 31 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. 

Davut CAN/İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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