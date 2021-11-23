Son dakika! İzmir merkezli 21 ilde FETÖ operasyon: 111 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İZMİR (İHA) - İzmir merkezli 21 ilde FETÖ operasyon: 111 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İZMİR İzmir merkezli 21 ildeki FETÖ soruşturmasında, Albay, Binbaşı, Üsteğmen, Teğmen rütbeleri dahil olmak üzere farklı rütbelerdeki 14 ü muvazzaf, 46 asker ve askeri okullardan ilişiği kesilen 65 askeri öğrenci ile toplam 111 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gerçekleştirilen operasyonda, gözaltı kararı verilen 111 şüpheliden aralarında 6 Albay, 1 Binbaşı, 8 Üsteğmen, 1 Teğmen rütbesinde askerlerinde bulunduğu 76 şüpheli yakalandı.