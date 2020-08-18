Son Dakika: İZMİR Kırmızı ışık ihlali yaparak 2 kişinin ölümüne sebep olan sürücüye 40 yıl hapis cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: İZMİR Kırmızı ışık ihlali yaparak 2 kişinin ölümüne sebep olan sürücüye 40 yıl hapis cezası

Son dakika gelişmesine göre Kırmızı ışık ihlali yaparak 2 kişinin ölümüne sebep olan sürücüye 40 yıl hapis cezasıİZMİR'in Konak ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaparak aynı araçta yolculuk yapan arkadaşı Hikmet Kahramantürk (27) ile yaya olan Ferya Bertan'ın (37)ölümüne sebep olan Emre İçli'ye verilen 9 yıllık hapis...

18.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:38

Kırmızı ışık ihlali yaparak 2 kişinin ölümüne sebep olan sürücüye 40 yıl hapis cezası

İZMİR'in Konak ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaparak aynı araçta yolculuk yapan arkadaşı Hikmet Kahramantürk (27) ile yaya olan Ferya Bertan'ın (37)ölümüne sebep olan Emre İçli'ye verilen 9 yıllık hapis cezası, Yargıtay 12. Daire Başkanlığı tarafından bozulurken, tutuklu sanık toplam 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 11 Mart 2019 tarihi akşam saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile 16'ncı Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan ve Balçova'dan Konak yönüne giden 35 AT 3766 plakalı Emre İçli idaresindeki otomobil, kavşakta Sadi Ergün yönetimindeki 35 AFN 094 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan İçli'nin otomobili, kaldırımda yürüyen Ferya Bertan'a (37) çarptıktan sonra tramvay enerji hattının beton direğine çarparak durabildi. Kazada, beton direğe çarpan aracın sürücüsü İçli ile yolcu konumundaki Hikmet Kahramantürk (27) ve yaya Ferya Bertan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, yaralılar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ferya Bertan ile otomobilde bulunan Hikmet Kahramantürk hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyetisyen Ferya Bertan ve Hikmet Kahramantürk toprağa verilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü İçli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILMADI

Tutuklu sanık İçli, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma' suçundan hakim karşısına çıktı. Meydana gelen kazada, yanında yolculuk eden ve hayatını kaybeden Hikmet Kahramantürk'ün dikkatini dağıttığını belirten İçli, ifadesinde, Olay yerine yaklaştığımızda arkadaşım Hikmet'le konuşuyordum. Bu sırada şaka yaparak beni çenemden tutup, kendine doğru çevirdi. O an dikkatim dağıldı ve tekrar yola baktığımda trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğünü gördüm. Bu sırada sağ cebe araçlar giriyordu. Soldan da bir aracın girdiğini gördüm. Fren mesafem yoktu ve kornoya bastım. Ancak araç bana çamurluğumdan vurunca savruldum ve tramvay yolunu ayıran bariyerlere çarptım. Olay anında hızım yaklaşık 90 km civarındaydı. Yolun boş olması sebebiyle bu hızda seyrediyordum. Aracım biraz daha seri olsa bu kaza yaşanmazdı dedi.

Öte yandan İçli, için İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporda, kanında esrar maddesine de rastlandı. Yargılama sürecinin ardından mahkeme heyeti, İçli'ye 9 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Sanığın aldığı cezayı az bulan Bertan ile Kahramantürk'ün aileleri, bir üst mahkemeye itirazda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı haklı bularak istinaf başvurusunu kabul etmedi. Bunun üzerine Kahramantürk ailesinin avukatı Amaç Kaya, Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, İçli'nin kavşağa yaklaşırken kırmızı ışık yanmasına rağmen hızını azaltmadığı, muhtemel neticeye kayıtsız kalarak olası kastla adam öldürme suçunu işlediğine karar verdi. Yeniden yapılan yargılama neticesinde İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi, İçli'yi kasten adam öldürme suçundan iki ayrı müebbet cezasına çarptırdı. Olası kast sebebiyle mahkeme heyeti, İçli'yi 40 yıl hapis cezasına mahkum ederken, iyi hal indirimi de yapılmadı. Kararla ilgili konuşan Avukat Kaya, Bu olayda bir anlık umursamazlık, 'Kırmızı ışıkta geçsem ne olur' düşüncesi ile 3 gencin hayatı karardı. Karar evlatlarını kaybeden aileler için tatmin edici oldu dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: İZMİR Kırmızı ışık ihlali yaparak 2 kişinin ölümüne sebep olan sürücüye 40 yıl hapis cezası

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi Güncel
"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor Ekonomi
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak Ekonomi
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira...
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç 'destekleme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin yok Güncel
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç "destekleme kursu" adı altında yüz yüze eğitime izin yok
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik Güncel
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Mahalle meydanında koronavirüse rağmen dansözlü düğün!
Mahalle meydanında koronavirüse rağmen dansözlü düğün!
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Kasımpaşa, Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde Galatasaray ile Fenerbahçe'den bonservis bedeli almadı
Kasımpaşa, Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde Galatasaray ile Fenerbahçe'den bonservis bedeli almadı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Yaşar Güler Ziya Selçuk Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Alişan Cem Yılmaz Serdar Ortaç
Spor Fuat Çapa Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Son Dakika: İZMİR Kırmızı ışık ihlali yaparak 2 kişinin ölümüne sebep olan sürücüye 40 yıl hapis cezası - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 13:38:18. #1.15#
title