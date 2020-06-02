Son dakika... İZMİR-İzmir'de park halindeki minibüsün kundaklandığı iddiası
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Son dakika... İZMİR-İzmir'de park halindeki minibüsün kundaklandığı iddiası

Son dakika güncel haberine göre İzmir'de park halindeki minibüsün kundaklandığı iddiasıHalil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, park halindeki servis minibüsü, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

02.06.2020 08:21 | Son Güncelleme: 02.06.2020 08:25

İzmir'de park halindeki minibüsün kundaklandığı iddiası

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, park halindeki servis minibüsü, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Minibüsün kundaklandığı ileri sürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Boğaziçi Mahallesi 2344 Sokak'ta Mustafa N.'ye ait park halindeki 35 S 00896 plakalı servis minibüsünde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Minibüsten alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında minibüs, kullanılmaz hale geldi.

Polisin ifadesine başvurduğu minibüs sahibi ve mahalleli aracın kundaklandığını ileri sürdü. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika... İZMİR-İzmir'de park halindeki minibüsün kundaklandığı iddiası

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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