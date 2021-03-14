Son dakika! İzmir itfaiyesi 5 bin hayvan kurtardı
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Son dakika! İzmir itfaiyesi 5 bin hayvan kurtardı

14.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:56
Son dakika! İzmir itfaiyesi 5 bin hayvan kurtardı

Son dakika haberi... Yangınlar, kazalar ve intihar vakalarının yanı sıra sayısız olaya müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, can dostlar için de seferber oldu.

Yangınlar, kazalar ve intihar vakalarının yanı sıra sayısız olaya müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, can dostlar için de seferber oldu. Ekipler, 2020 yılı içerisinde 4 bin 615 hayvan kurtardı. Bu yılın ilk 2 ayında da başta kedi ve köpek olmak üzere 435 hayvan kurtaran itfaiye, son 14 ayda 5 bin hayvanın imdadına yetişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sıkıştıkları yerden çıkamayan, çukur veya suya düşerek mahsur kalan hayvanlara dost eli uzatıyor. İzmir İtfaiyesi'nin raporuna göre 2020 yılı içerisinde tam 4 bin 615 hayvan kurtarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2021 yılının ilk 2 ayında da yine çok sayıda hayvan kurtarma çalışmasına katıldı. Ekipler, Ocak ayı içerisinde 141 kedi, 39 köpek, 39 kuş türü gibi canlı için seferber oldu. Şubat ayı da ekipler için hareketli geçti. Bir ay içerisinde 153 kedi kurtarma çalışmasına katılan itfaiye ekipleri, 20 köpek, 43 de kuş türü hayvan kurtardı.

Hayvanlardan korkanlar da aradı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yalnızca hayvanları değil zaman zaman gelen ihbarlar üzerine hayvanlardan korkan yurttaşlara da yardımcı oldu. Evinde fare olduğu ve korktuğunu belirten yurttaşların yardımına yetişen ekipler, yine evine yarasa giren ve hayvanı çıkaramadığı için yardım isten kimi İzmirlinin de imdadına yetişti. - İZMİR

Son dakika! İzmir itfaiyesi 5 bin hayvan kurtardı
Son dakika! İzmir itfaiyesi 5 bin hayvan kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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