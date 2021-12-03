Son dakika! İzmir-İstanbul otoyolunda kaza: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika! İzmir-İstanbul otoyolunda kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! İzmir-İstanbul otoyolunda kaza: 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre İzmir-İstanbul otoyolu Soma yakınlarında yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptığı kazada bir kadın yaralandı.

SOMA, MANİSA (İHA) - İzmir- İstanbul otoyolu Soma yakınlarında yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptığı kazada bir kadın yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesi İzmir-İstanbul otoyolu Kum Mahallesi mevkisinde saat 18.30 sıralarında B.Ş. (31) idaresindeki 34 BGG 464 plakalı Opel marka otomobil, İstanbul istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan refüje çarparak durabildi. Kazada 34 BGG 464 plakalı araçta yolcu olarak bulunan N.D. (31) isimli yabancı uyruklu kadın yaralandı. Yaralı kadın tedbir amaçlı Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavisine başlandı. - MANİSA

Son dakika! İzmir-İstanbul otoyolunda kaza: 1 yaralı

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