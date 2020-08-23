Son Dakika | İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın (2)
Gelen son dakika haberine göre KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
23.08.2020 05:33 | Son Güncelleme: 23.08.2020 05:37
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Fırat AKAY/İZMİR,
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Kaynak: DHA