Son Dakika | İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın (2)
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Son Dakika | İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın (2)

Gelen son dakika haberine göre KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Son Dakika | İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın (2)
23.08.2020 05:33 | Son Güncelleme: 23.08.2020 05:37

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber:  Fırat AKAY/İZMİR,


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Kaynak: DHA

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