Son dakika... İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı Bir son dakika haberine göre İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. İlçede dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz ile 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale edilen yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışma yürütülüyor. Kaynak: AA