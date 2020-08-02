Son dakika... İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı
Bir son dakika haberine göre İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
02.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:29
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
İlçede dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz ile 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale edilen yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışma yürütülüyor.
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Kaynak: AA