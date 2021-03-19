Son dakika haber! Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 sığınmacı öldü (1)
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Son dakika haber! Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 sığınmacı öldü (1)

19.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:59

Son dakika haberine göre İzmir'in Çeşme ilçesinden botla Sakız Adası'na geçmeye çalışan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 sığınmacı yaşamını yitirdi, 3 kişi kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinden botla Sakız Adası'na geçmeye çalışan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 sığınmacı yaşamını yitirdi, 3 kişi kurtarıldı.

Boğaz Adası açıklarında bir grup sığınmacının denizde olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sığınmacılardan 3'ünün hayatını kaybettiği belirlendi, ekipler tarafından 3 kişi kurtarıldı.

Şiddetli rüzgar ve sağanağın etkili olduğu bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kayıp olduğu belirtilen 1 kişi için arama çalışmalarına hava ve denizden devam ediyor.

Cenazeler, otopsi için Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine götürüldü.

Elleri kelepçeyle bağlanmış

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Boğaz Adası mevkisinde Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından denize atılarak geri itilen 7 kişi için arama kurtarma çalışması yürütüldüğü belirtildi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca Boğaz Adası'nda tespit edilen 2 sığınmacı ile denizdeki 2 kişinin kurtarıldığı bildirilen açıklamada, 2 sığınmacının cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

Denizden kurtarılan sığınmacılardan birinin kaldırıldığı hastanede öldüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Alınan ilk ifadeler doğrultusunda, Yunanistan unsurlarınca elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darbedilerek eşyalarına el konan sığınmacıların, herhangi bir can salı ve botu olmaksızın doğrudan denize atıldıkları öğrenilmiştir"

Açıklamada, kaybolan 1 sığınmacıyı arama faaliyetlerinin 4 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi ve 1 helikopterle devam ettiği belirtildi.

Son dakika haber! Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 sığınmacı öldü (1)
Son dakika haber! Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 sığınmacı öldü (1)
Son dakika haber! Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 sığınmacı öldü (1)
Son dakika haber! Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 sığınmacı öldü (1)
Son dakika haber! Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 sığınmacı öldü (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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