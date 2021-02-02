Son dakika! İzmir'i Valiliği'nden vatandaşlara çağrı; 'Acil durumlar dışında trafiğe çıkmayın' (6)
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Son dakika! İzmir'i Valiliği'nden vatandaşlara çağrı; 'Acil durumlar dışında trafiğe çıkmayın' (6)

02.02.2021 12:30 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:33
Son dakika! İzmir'i Valiliği'nden vatandaşlara çağrı; 'Acil durumlar dışında trafiğe çıkmayın' (6)

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR VALİLİĞİ: ACİL DURUMLAR DIŞINDA TRAFİĞE ÇIKMAYIN İzmir'de gece yarısından itibaren etkili olan sağanak, sel felaketine yol açtı.

İZMİR VALİLİĞİ:  ACİL DURUMLAR DIŞINDA TRAFİĞE ÇIKMAYIN 

İzmir'de gece yarısından itibaren etkili olan sağanak, sel felaketine yol açtı. Birçok bölgede dereler taştı, araçlar sular altında kaldı. Mahsur kalan çok sayıda vatandaş, bulundukları bölgelerden ekipler tarafından kurtarıldı. Kentte 8 saatte şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düştü. Pek çok alt geçit ile yollarda da su baskını yaşandı.

 'SEFERBERLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTIK'

İzmir Valiliği, yaptığı açıklamada vatandaşlardan mecbur kalmadıkça acil durumlar dışında trafiğe çıkmamasını istedi. Yağmur sonrasında oluşan hasarı gidermek için ekiplerin görevlendirildiği bildirilen açıklamada, "Su baskını toplam 673 yerde gerçekleşti. Mahsur kalma 23'tür. Su baskınlarının yüzde 80'i ev, yüzde 20'si iş yeri olarak tespit edilmiştir. Yoğun bir seferberlik çalışması içinde tüm ekiplerimiz, sahada sel önleme ve hasar giderme çalışmalarına devam ediyor. Balçova-Üçkuyular, Bayraklı-Anadolu Caddesi, Konak-Mithatpaşa Caddesi, Konak ve Karantina Altgeçidi, Halkapınar-Yunuslar, Yeşildere Caddesi, Menderes-Çitlembik Deresi, Karabağlar, Gürçeşme ve Yeşildere'de yer yer su taşkınları oluşmuş durumdadır. Bornova ilçemizde istinat duvarı çökmesi sonucu bir bina zarar görmüştür. AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden acil ekip görevlendirilerek, gerekli çalışmaları yürütmek üzere olay yerine sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İZMİR


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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