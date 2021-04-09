Son dakika: İzmir Foça'da askeri eğitim uçağı düştü! İzmir helikopter kazası detayları....

İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkisinde askeri bir helikopterin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçağın henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı denize düştüğü bilgisi yer aldı.

İZMİR'DE ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ!

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı."

Ayrıntılar geliyor...