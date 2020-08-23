Son Dakika: İZMİR Foça'da 4 kişinin öldüğü, kayıp Sarp'ın arandığı faciada tekneye ulaşıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: İZMİR Foça'da 4 kişinin öldüğü, kayıp Sarp'ın arandığı faciada tekneye ulaşıldı

Son dakika gündem haberi: Foça'da 4 kişinin öldüğü, kayıp Sarp'ın arandığı faciada tekneye ulaşıldıİZMİR'in Foça ilçesinde, 4 kişinin öldüğü tekne faciasında kaybolan Sarp Göksoy'u (9) arama çalışmaları sürdürülürken, bugün yeni bir gelişme yaşandı.

23.08.2020 14:34 | Son Güncelleme: 23.08.2020 14:39

Foça'da 4 kişinin öldüğü, kayıp Sarp'ın arandığı faciada tekneye ulaşıldı

İZMİR'in Foça ilçesinde, 4 kişinin öldüğü tekne faciasında kaybolan Sarp Göksoy'u (9) arama çalışmaları sürdürülürken, bugün yeni bir gelişme yaşandı. Arama çalışmalarının 21'inci gününde, facianın yaşandığı tekne, battığı yerin yakınındaki Atatürk Adası'nın doğusunda, Foça sahiline yakın yerde, Sahil Güvenlik'in sonar cihazı ile yaptığı taramalar sonucu bulundu. Göksoy'un da yakınlarda olabileceği ihtimali üzerine aramalar, bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü, Eskifoça'nın Kumburnu mevkisinden denize açılan ve içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler, Kaan Niyazi Özerman (19) ile Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14) ve Mustafa Güzel'i (29) yaralı, teknenin sahibi de olan kaptan Adem D.'yi ise kurtardı. Şennur Avcı (41) ile Sermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cesetlerine ulaşıldı. Sarp Göksoy ise suda kayboldu. Tekne faciasında ölenler, toprağa verildi. Kayıp Sarp Göksoy için arama- kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş alanda arama- kurtarma çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürürken, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi dalgıçları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama- Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri ise gündüz saatlerinde su altında arama yaparak, çalışmalara destek verdi. Teknenin alabora olarak battığı Orak Adası, Atatürk Adası ve Metelik Adası bölgesini kapsayan 4 kilometrekarelik deniz sahasındaki aramalarda su altı görüntüleme sistemleri de kullanıldı. Dalgıçlar, 35 metre derinliğe kadar inerek, kayıp çocuğu aradı. Yapılan yoğun çalışmalara rağmen batan tekne ve kaybolan Sarp Göksoy'a olayın üzerinden 14 gün geçmesine rağmen ulaşılamayınca 15 Ağustos gecesi aramalara ara verildi. 2 günlük aranın ardından arama- kurtarma çalışmalarına 18 Ağustos'ta tekrar başlandı. Dalgıçlar, 35 metreye kadar derinliklerde su altı çalışması yaptı. Belirli aralıklarla zodyak botlarla da sahil taraması yapıldı. Bu sabah Sahil Güvenlik ekiplerinin sonar cihazı ile yaptığı aramalarda yeni bir gelişme yaşandı. Facianın yaşandığı tekne, battığı yerin yakınındaki Atatürk Adası'nın doğusunda, Foça sahiline yakın yerde bulundu. Kayıp Sarp'a ise hala ulaşılamadı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: İZMİR Foça'da 4 kişinin öldüğü, kayıp Sarp'ın arandığı faciada tekneye ulaşıldı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu Ekonomi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı Ekonomi
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı Magazin
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor Dünya
Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Ekonomi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek
İran, incelemeleri tamamlanan Ukrayna uçağının kokpit konuşmalarını paylaştı
İran, incelemeleri tamamlanan Ukrayna uçağının kokpit konuşmalarını paylaştı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Mahallelinin imdadına muhtar yetişti! Kepçe ile araba çıkarma operasyonu ilginç görüntülere sahne oldu
Mahallelinin imdadına muhtar yetişti! Kepçe ile araba çıkarma operasyonu ilginç görüntülere sahne oldu
Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü
Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü
G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim
G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü
Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hacı Bektaş Angela Merkel Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Murat Boz Sadri Alışık Sertab Erener Engin Altan Düzyatan
Spor Fuat Çapa Erol Bulut Gökhan Gönül Omar Elabdellaoui Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Kaza Dereli Giresun
Şu an buradasınız: Son Dakika: İZMİR Foça'da 4 kişinin öldüğü, kayıp Sarp'ın arandığı faciada tekneye ulaşıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 15:00:23. #1.14#
title