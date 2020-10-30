Son dakika İzmir depreminde kaç ölü var? İzmir depremi bilançosu

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası pek çok bina yıkıldı. Ege'de deprem kaç şiddetinde oldu? AFAD verileri ne diyor? Ege'de hissedilen depremin merkez üssü neresi? Tüm detaylar haberimizde... İzmir depreminde kaç kişi hayatını kaybetti? İzmir depremi bilançosu