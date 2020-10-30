Son dakika İzmir depreminde kaç ölü var? İzmir depremi bilançosu
30.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:03
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası pek çok bina yıkıldı. Ege'de deprem kaç şiddetinde oldu? AFAD verileri ne diyor? Ege'de hissedilen depremin merkez üssü neresi? Tüm detaylar haberimizde... İzmir depreminde kaç kişi hayatını kaybetti? İzmir depremi bilançosu
Ege'de 14:51:24'te deprem meydana geldi. Merkez üssü Ege Denizi, 17.26 km. Seferihisar (Izmir) olarak açıklanan deprem sonrası 30 Ekim Cuma Ege deprem merkezi nerede? Şiddeti ne kadar? Ege'de deprem mi oldu? İzmir depremi merkez üssü neresi araştırıldı.
30 EKİM CUMA 2020 İZMİR DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?
Büyüklük: 6.6 (Mw)
Yer: Ege Denizi, 17.26 km. Seferihisar (Izmir)
Tarih: 30/10/2020 - 14:51:24 (TS)
Enlem: 37.8881 (K)
Boylam: 26.7770 (D)
Derinlik: 16.54 (KM)
İZMİR DEPREMİNDE ÖLÜ VAR MI?
Yapılan son açıklamalara göre İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi ise yaralandı.