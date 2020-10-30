Son dakika: İzmir deprem görüntüleri! 30 Ekim İzmir depreminde ölü var mı? Deprem şiddeti
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Son dakika: İzmir deprem görüntüleri! 30 Ekim İzmir depreminde ölü var mı? Deprem şiddeti

30.10.2020 15:23 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:53

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası pek çok görüntü paylaşıldı. Ege'de deprem kaç şiddetinde oldu? AFAD verileri ne diyor? Ege'de hissedilen depremin merkez üssü neresi? Tüm detaylar haberimizde... İzmir Buca ve Bayraklı'dan deprem görüntüleri! İzmir valiliği açıklaması, İstanbul valiliği açıklaması

Ege'de 14:51:24'te deprem meydana geldi. Merkez üssü Ege Denizi, 17.26 km. Seferihisar (Izmir) olarak açıklanan deprem sonrası30 Ekim Cuma Ege deprem merkezi nerede? Şiddeti ne kadar? Ege'de deprem mi oldu? İzmir depremi merkez üssü neresi araştırıldı.

30 EKİM CUMA 2020 İZMİR DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Büyüklük: 6.6 (Mw)

Yer: Ege Denizi, 17.26 km. Seferihisar (Izmir)

Tarih: 30/10/2020 - 14:51:24 (TS)

Enlem: 37.8881 (K)

Boylam: 26.7770 (D)

Derinlik: 16.54 (KM)

İZMİR DEPREMİ GÖRÜNTÜLERİ

Son dakika: İzmir deprem görüntüleri! İzmir depreminde ölü var mı? Deprem şiddeti
Son dakika: İzmir deprem görüntüleri! İzmir depreminde ölü var mı? Deprem şiddeti
Son dakika: İzmir deprem görüntüleri! İzmir depreminde ölü var mı? Deprem şiddeti
Son dakika: İzmir deprem görüntüleri! İzmir depreminde ölü var mı? Deprem şiddeti

İZMİR DEPREMİNDE ÖLÜ VAR MI?

Valilikten gelen ilk açıklama şu şekilde:

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de konuyla ilgili açıklamada bulundu ve "Bize ulaşan can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya merkez üssü İzmir olan ve İstanbul'da da hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi" dedi. İzmir Valisi de kendilerine henüz can ve mal kaybıyla ilgili bir bilginin gelmediğini aktardı.

TUNÇ SOYER AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuyla ilgili olarak paylaşımda bulundu ve "Az önce yaşanan deprem nedeniyle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can ve mal kaybının olmamasını umut ediyorum. Gelişmeleri takip ediyoruz. Afet ekiplerimiz hazır" ifadelerini kullandı.

AFAD DEPREM BİLGİLERİ

Ege'de yaşanan deprem sonrası AFAD web sitesinden ve sosyal medya hesabından bilgilendirici açıklama yayınlandı. İşte açıklamadan detaylar:

Son dakika: İzmir deprem görüntüleri! İzmir depreminde ölü var mı? Deprem şiddeti

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 6.8 OLARAK AÇIKLADI

Son dakika: İzmir deprem görüntüleri! İzmir depreminde ölü var mı? Deprem şiddeti
Son dakika: İzmir deprem görüntüleri! 30 Ekim İzmir depreminde ölü var mı? Deprem şiddeti

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