İzmir'de makilik alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale var

İzmir'in Aliağa ilçesindeki makilik alanda yangın başlarken, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki makilik alanda yangın başlarken, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Aliağa ilçesi Kyme Antik Kenti civarındaki makilik alanda çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle biranda büyüdü. Yangına 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiyeyle müdahale ediliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı