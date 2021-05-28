Son Dakika | İZMİR'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Son dakika haber... İZMİR'in Ödemiş, Torbalı ve Kiraz ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Ödemiş, Torbalı ve Kiraz ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Ödemiş, Torbalı ve Kiraz ilçelerindeki adreslere eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ve 2 av tüfeği ele geçirilirken 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı