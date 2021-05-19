Son dakika! İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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Son dakika! İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Son dakika! İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Altıntaş Mahallesi'nde E.S. N.S. F.S. adlı kardeşler, aralarında husumet olduğu iddia edilen M.C.T'nin iş yerine geldi. Kardeşler ile M.C.T. arasındaki tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflar yanlarındaki pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açtı.

Kavgada E.S. N.S. F.S. kardeşler ile esnaflık olduğu öğrenilen V.B. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.C.T olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, E.S. ve F.S. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, N.S. ile V.B. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan E.S. ve F.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Son dakika! İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Son dakika! İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Son dakika! İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Son dakika! İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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