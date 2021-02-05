Son Dakika | İzmir'deki sel felaketi 14 Şubat çiçeklerini vurdu
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Son Dakika | İzmir'deki sel felaketi 14 Şubat çiçeklerini vurdu

05.02.2021 18:50 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:54
Son Dakika | İzmir'deki sel felaketi 14 Şubat çiçeklerini vurdu

Son dakika gelişmesine göre GÜL ve karanfil üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan İzmir'de sel felaketi yaşanınca seralardaki çiçekler büyük zarar gördü.

GÜL ve karanfil üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan İzmir'de sel felaketi yaşanınca seralardaki çiçekler büyük zarar gördü. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlık yapan üreticiler sel nedeniyle güllerde 'kara leke', karanfillerde ise 'fusarium' şokuyla karşılaştı.

Yıllık ortalama 27 milyon 500 bin adet çiçek üretiminin yapıldığı İzmir'de 2 Şubat günü yaşanan sel felaketi nedeniyle seralar ve çiçekler zarar gördü. Türkiye'de kesme çiçek üretiminin yüzde 45'ini karşılayan Menderes ilçesinde, çiçek üretimi yapan vatandaşlar, güllerde 'kara leke' karanfillerde ise  'fusarium' hastalığının baş gösterdiğini söyledi. 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlık yapan üreticiler sel ve çiçeklerde oluşan hastalıklar nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

'BEKLENTİMİZ ÇOK YÜKSEKTİ'Menderes'te gül üretimi yapan Ali Didar, 'Güllerimiz su baskınından dolayı çürümeye başladı. Sevgililer Günü için hazırlığımız vardı ancak hepsi heba oldu. Nem çok yüksek olduğu için kara leke hastalığı ortaya çıktı. Bu mantar hastalığıdır ve kısa sürede gülün çürümesine sebep olur. Sürekli artar, yapraklar dökülür ve geriye hiçbir şey kalmaz. Bütün güller zarar gördü. Beklentimiz çok yüksekti ve bütün umudumuzu Sevgililer Günü'ne bağlamıştık. Çalışmalarımızın hepsi heba oldu" dedi.'HEPSİ YOK OLUP GİTTİ'

Menderesli karanfil üreticilerinden Harun Bila ise "Şu an ilçe tarımın yapmış olduğu tutanağa göre yüzde yüz zarar gördük. 2 bin 500 metrekarelik seramızda yaklaşık 63 bin dikiliş var. Bu 63 binlik dikilişte ortalama 630 bin dal karanfil bulunuyor. Bunların hepsi komple yok olup gitti. Bütün hazırlığımız Sevgililer Günü'ne yönelikti. Bu olay başımıza gelince elimiz kolumuz bağlandı. Fusarium hastalığı sebebiyle elimizde kalan karanfiller de içten içe çürüyecek" ifadelerini kullandı.


Son Dakika | İzmir'deki sel felaketi 14 Şubat çiçeklerini vurdu
Son Dakika | İzmir'deki sel felaketi 14 Şubat çiçeklerini vurdu
Son Dakika | İzmir'deki sel felaketi 14 Şubat çiçeklerini vurdu
Son Dakika | İzmir'deki sel felaketi 14 Şubat çiçeklerini vurdu
Son Dakika | İzmir'deki sel felaketi 14 Şubat çiçeklerini vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN

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