Son Dakika | İzmir'deki organize suç örgütü davasında 39 kişinin yargılanmasına devam edildi
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Son Dakika | İzmir'deki organize suç örgütü davasında 39 kişinin yargılanmasına devam edildi

Son dakika haberlerine göre İzmir'de organize suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında Binali Camgöz liderliğindeki yasa dışı yapılanmayla ilgili 39 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Son Dakika | İzmir'deki organize suç örgütü davasında 39 kişinin yargılanmasına devam edildi
10.08.2020 19:45 | Son Güncelleme: 10.08.2020 19:45

İzmir'de organize suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında Binali Camgöz liderliğindeki yasa dışı yapılanmayla ilgili 39 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Erdi E, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, örgüt yöneticisi olduğu iddialarını reddederek örgüt elebaşısıyla ve hakkındaki suçlamalarla bir bağlantısı olmadığını, kimseden menfaat elde etmediğini savundu.

Tutuklu sanık Ercan E, hakkındaki "örgüt yöneticisi" olduğu yönündeki iddiayı yalanlayarak, "Adımın geçtiği olayların çoğunda cezaevindeydim." dedi.

Tutuksuz sanık Kasım K, tetikçi olduğu yönündeki iddiaları kabul etmeyerek "Suçlamaları saçma buluyorum. Doğuştan engelliyim. İş güç sahibiyim. Maddi hiçbir şeye ihtiyacım yok. Neden bu olaylara bulaşayım." ifadesini kullandı.

Müşteki sanık Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de hakkındaki İsmail Kılınç'a yönelik "Vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme" suçlamasına ilişkin savunma yaptı.

Gürbüz, İsmail Kılınç ve kardeşlerinin ilçede esnaf olduğunu, çay bahçesine izinsiz panel yaptırmaları ve belediyenin buna izin vermemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını ifade etti.

Kılınç'ın kardeşinin kendisine itiraz ettiğini ve elindeki sandalyeyi fırlattığını ileri süren Gürbüz daha sonra olayın yatıştığını söyledi.

Gürbüz 9 Eylül 2019'da İzmir'in kurtuluşu için Foça Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na doğru kortej yürüyüşü olduğunu, bu sırada silah sesleri duyduklarını ifade ederek yanındakilerle olay yerine gittiklerini söyledi.

Gittiklerinde İsmail Kılınç'ın vurulduğunu gördüklerini belirten Gürbüz, şunları kaydetti:

"Ambulans çağrılması için emir verdim. Ben de arabamla hastaneye gittim. Bu sırada cep telefonuma numarasını bilmediğim ve daha önceden de tanımadığım şahıs dosyaya ibraz ettiğim mesajları atmaya başladı. 'Başkan geçmiş olsuna mı gittin? şeklinde mesajlar geldi. Sonrasında sürekli tehdit mesajları aldım. Mağdur olan benim. En büyük yarayı ben aldım. Korumayla gezdim. İnsani olarak yapmam gereken ne varsa yaptım. Binali Camgöz'ü tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi azmettirmedim."

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında Binali Camgöz liderliğindeki yasa dışı yapılanmayla ilgili 38 sanık hakkında iddianame hazırlamıştı.

İddianamede sanıkların karıştıkları iddia edilen 13 olaya ilişkin dosyanın birleştirildiği, bu olayların arasında C¸igˆli Belediye Bas¸kan Yardımcısı Ali Rıza Koc¸er'in 11 Ocak'ta silahlı saldırıya uğraması olayının da yer aldığı bildirilmişti.

Toplam 38 sanık hakkında "suc¸ is¸lemek amacıyla kurulan örgu¨te üye olmak", "kasten yaralamaya tes¸ebbu¨s", "kasten öldu¨rmeye tes¸ebbu¨s", "mala zarar verme", "Ates¸li silahlar ve bıc¸aklar ile digˆer es¸yalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek", "silahla yagˆmaya tes¸ebbu¨s" gibi suçlardan dava açılmıştı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında da daha sonra "Vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla ek iddianame hazırlanmış ve bu dosyayla birleştirilmesi ile sanık sayısı 39'a çıkmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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