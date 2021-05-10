Son dakika: İzmir'deki ölümlü akraba kavgasında 3 kişi gözaltına alındı
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Son dakika: İzmir'deki ölümlü akraba kavgasında 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika: İzmir'deki ölümlü akraba kavgasında 3 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR (İHA) – İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin ölmesi ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan akrabaların silahlı kavgası olayında 3 kişi gözaltına alındı.

İZMİR (İHA) – İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin ölmesi ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan akrabaların silahlı kavgası olayında 3 kişi gözaltına alındı.

Dün saat 15.30 sıralarında Çimentepe Mahallesi 600 sokakta yaşanan akraba oldukları öğrenilen iki grubun silahlı kavgasında 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralılardan Cüneyt Elalmış, tedavi gördüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmiş ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından çalışma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Son dakika: İzmir'deki ölümlü akraba kavgasında 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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