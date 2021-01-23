Son dakika! İzmir'deki huzur uygulamasında aranan 39 şüpheli yakalandı
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Son dakika! İzmir'deki huzur uygulamasında aranan 39 şüpheli yakalandı

23.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:10
Son dakika! İzmir'deki huzur uygulamasında aranan 39 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Ülke genelinde eş zamanlı yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 39 aranan şüpheli yakalandı.

Ülke genelinde eş zamanlı yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 39 aranan şüpheli yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde 502 personelle 110 farklı noktada huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 8 bin 498 kişi sorgulanırken haklarında arama kaydı bulunan 39 şüpheli yakalandı.

Uygulamada 4 bin 51 araçta denetlenirken 28 araç trafikten men edildi, 82 araç hakkında da 63 bin 668 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca, 2 mermi, 88 gram esrar ve bir miktar kaçak içki ele geçirildi.

Öte yandan Kovid-19 tedbir kurallarını ihlal eden 4 kişiye de 10 bin 350 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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