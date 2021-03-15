Son Dakika | İzmir'deki FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan 18 şüpheli tutuklandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ mensupları tarafından hücre evi olarak kullanılan 30 adrese 8 Mart'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında meslekten ihraç kurmay yarbay E.T'nin de bulunduğu 18 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ mensupları tarafından hücre evi olarak kullanılan adreslere 8 Mart'ta operasyon düzenlenmiş aralarında mahrem yapıda görev alan ve ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunanların da olduğu 31 şüpheli yakalanmıştı.

Hücre evlerindeki aramalarda, cezaevinde yatan veya firari örgüt mensuplarına dağıtılacağı değerlendirilen 179 bin dolar ve 37 bin 500 lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel