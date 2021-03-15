Son Dakika | İzmir'deki FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan 18 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | İzmir'deki FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan 18 şüpheli tutuklandı

15.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:01
Son Dakika | İzmir'deki FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan 18 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ mensupları tarafından hücre evi olarak kullanılan 30 adrese 8 Mart'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında meslekten ihraç kurmay yarbay E.T'nin de bulunduğu 18 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ mensupları tarafından hücre evi olarak kullanılan adreslere 8 Mart'ta operasyon düzenlenmiş aralarında mahrem yapıda görev alan ve ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunanların da olduğu 31 şüpheli yakalanmıştı.

Hücre evlerindeki aramalarda, cezaevinde yatan veya firari örgüt mensuplarına dağıtılacağı değerlendirilen 179 bin dolar ve 37 bin 500 lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Hülya Avşar Birol Güven Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Ünal Karaman Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | İzmir'deki FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan 18 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 12:01:46. #1.14#
title