Son dakika... İzmir'deki fabrika yangınları kontrol altına alındı
Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde, 2 farklı adresteki fabrikalarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.
İzmir'in Buca ilçesinde, 2 farklı adresteki fabrikalarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.
Seyhan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı mobilya ve baza fabrikasının üçüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, 2 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alındı.
Kağıt fabrikası kullanılamaz hale geldi
Göksu Mahallesi'ndeki 4 katlı kağıt ve peçete fabrikasında da sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz