Son dakika... İzmir'deki fabrika yangınları kontrol altına alındı

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde, 2 farklı adresteki fabrikalarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde, 2 farklı adresteki fabrikalarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Seyhan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı mobilya ve baza fabrikasının üçüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, 2 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alındı.

Kağıt fabrikası kullanılamaz hale geldi

Göksu Mahallesi'ndeki 4 katlı kağıt ve peçete fabrikasında da sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz