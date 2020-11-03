Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 111'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor

Son dakika: İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi. Yaralanan 1035 kişiden 898'i taburcu edilirken, 137 vatandaşın tedavisi devam ediyor.

İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu.

111 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 137 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 111'e, yaralı sayısının ise 1035 olduğu belirtildi. 4 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaralılardan 898'i taburcu olurken, 137 kişinin tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda tedavisi devam eden 12 hastadan 5'inin durumu ağır. Enkaz altından 107 kişi sağ olarak çıkarıldı.

1621 ARTÇI DEPREM OLDU

AFAD Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar açıkları Ege Denizi'nde 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1621 artçı sarsıntı yaşandı.

1712 ÇADIRIN KURULUMU TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, deprem yaşanan İzmir'de 1712 çadırın kurulumunun tamamlandığını bildirdi. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 23.00 itibarıyla bölgeye sevk edilen 38 mobil baz istasyonundan 30'u kuruldu. Deprem bölgesine 3 bin 545 çadır, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti, 153 bin 376 mobil beslenme ünitesi, 113 bin 83 ikram malzemesi, 57 genel maksat çadırı, 4 duş-tuvalet konteyneri gönderildi.

EĞİTİME BİR HAFTA ARA VERİLDİ

Deprem nedeniyle kent genelinde eğitime bir hafta ara verildi. Kararı dün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün düzenlediği bastın toplantısında sürenin duruma göre gözden geçirilebileceğini söyledi. Okullardaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Selçuk, "139 okulumuzdaki küçük ölçekli hasarların, bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor. Gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili Allah'a şükür bir sorun yaşamadık" diye konuştu.

"YAKINLARINIZ İÇİN 184 SABİM HATTI'NI ARAYIN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de yaşanan depremde yaralananlar için vatandaşların 184 SABİM Hattı'nı arayarak bilgi alabileceğini açıkladı. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yakınlarınız İçin Alo 184'ü arayın. Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin" dedi.