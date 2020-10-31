Son dakika: İzmir'deki deprem ile ilgili provakasyona Gaziantep'te 1 gözaltı
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Son dakika: İzmir'deki deprem ile ilgili provakasyona Gaziantep'te 1 gözaltı

31.10.2020 14:17 | Son Güncelleme: 31.10.2020 14:21
Son dakika: İzmir'deki deprem ile ilgili provakasyona Gaziantep'te 1 gözaltı

Son dakika haberler: İzmir'de meydana gelen depremin ardından sosyal medyada propaganda yapan bir kişi Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından sosyal medyada propaganda yapan bir kişi Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 şiddetindeki depremin ardından paylaştığı video ile kara propaganda yapan 1 kişi, Güvenlik Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği başarılı operasyon ile gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "30.10.2020 günü İzmir ilinde gerçekleşen deprem ile ilgili olarak Twitter sosyal medya ağından olumsuz video paylaşan şahıs Güvenlik Şube Müdürlüğümüz ekiplerince ikametinde yakalanarak, hakkında (TCK 216) halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan işlem başlatılmıştır" denildi.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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