Son dakika: İzmir'deki deprem anları hastanenin güvenlik kamerasında
04.11.2020 17:41 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:44
Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki güvenlik kameralarına yansıdı.
İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Deprem anına ilişkin görüntülerde, asansörlerin bulunduğu bölümün ana binadan ayrılarak sarsıldığı anlar dikkati çekiyor.
Depremin ardından yataklı servislerden 150 hasta tedbir amaçlı başka hastanelere sevk edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler