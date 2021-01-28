Son dakika: İzmir'de zeytinlikte silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
28.01.2021 10:09 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:12
Son dakika haberler... İzmir'in Menderes ilçesinde zeytin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Menderes ilçesinde zeytin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Metin Zeybek (68), Dereköy Mahallesi'ndeki zeytinlikte pompalı tüfekli saldırıya uğradı.
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarmanın saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin