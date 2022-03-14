Yaya ve motosikletlilerin karıştığı kazalar kamerada

İZMİR (İHA) - İzmir'de 2021 yılında, yayaların ve motosiklet sürücülerinin karıştığı bazı kazalar Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kameraları tarafından görüntülenirken, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, yaralanmalı trafik kazalarının büyük çoğunluğunun motosiklet ve yayaların karıştığı kazalar olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl İzmir il genelinde toplam 9 bin 942 adet ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 67'si ölümlü, 9 bin 875 tanesi de yaralamalı olarak kayıtlara geçti. Yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 45'inin motosikletlerin yüzde 20'sinin ise yayaların karıştığı kazalar olduğunun altını çizen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, kazaların önüne geçebilmek amacıyla il genelinde sıkı denetim gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

"CİDDİ DENETİM FAALİYETLERİ YÜRÜTÜYORUZ"

Kazaları azaltmak amacıyla kent genelinde motosiklet sürücülerine yönelik ciddi denetim faaliyetleri yürütüldüğüne vurgu yapan Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, "İzmir'de 2021 yılında meydana gelen, özellikle yaralamalı kazaların yüzde 45'i motosikletlerin karıştığı kazalar. Bu bağlamda yaralamalı kazaları azaltmak için motosiklet sürücülerine yönelik şerit izleme ve kask kullanımı ile alakalı ciddi denetim faaliyetleri yürütüyoruz. İzmir'de trafik birimleri olarak bu kazaların önüne geçmek için tüm çalışmalarımızı sahaya yansıtıyoruz" açıklamasında bulundu.

"YAYA GEÇİDİNİ KULLANMAMAK KAZAYA SEBEBİYET VERİYOR"

Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, yayalara yönelik denetimlerin de hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti. Özsagulu, "Yaralamalı kazalarımızın yüzde 20'si de yayaların karıştığı kazalar. Yayalar da ekseriyetle yaya geçidini kullanmama neticesinde bu kazalara maruz kalıyorlar. Bunun için de yaya denetimlerimize devam ediyoruz. Aynı zamanda yayalarımızın haklarını korumak için yaya geçitlerinin araç sürücüleri tarafından ihlal edilmemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

(Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri/ İHA)