Son Dakika | İzmir'de yanık yağ operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | İzmir'de yanık yağ operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | İzmir'de yanık yağ operasyonu

Son dakika haberler... İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 2 bin 250 litre yanık yağ ile 1 akaryakıt aktarım düzeneği ele geçirildi.

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 2 bin 250 litre yanık yağ ile 1 akaryakıt aktarım düzeneği ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Emiroğlu Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisinde, G.Ç.'ye ait bir kamyonette kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polisin yaptığı operasyonda, 2 bin 250 litre yanık yağ ile 1 akaryakıt aktarım düzeneği ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan G.Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


- İzmir

Spor yaparken pitbull saldırısında burnundan yaralandı

Spor yaparken pitbull saldırısında burnundan yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title