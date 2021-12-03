Son Dakika | İzmir'de yanık yağ operasyonu
Son dakika haberler... İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 2 bin 250 litre yanık yağ ile 1 akaryakıt aktarım düzeneği ele geçirildi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Emiroğlu Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisinde, G.Ç.'ye ait bir kamyonette kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polisin yaptığı operasyonda, 2 bin 250 litre yanık yağ ile 1 akaryakıt aktarım düzeneği ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan G.Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.- İzmir
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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