Son Dakika | İzmir'de yanık yağ operasyonu

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Emiroğlu Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisinde, G.Ç.'ye ait bir kamyonette kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polisin yaptığı operasyonda, 2 bin 250 litre yanık yağ ile 1 akaryakıt aktarım düzeneği ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan G.Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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