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Son dakika! Haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu

Son dakika habere göre İzmir'in Konak ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan Cengiz Gülşan (46), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan Cengiz Gülşan (46), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay saat 12.30 sıralarında Akarca Mahallesi 1045 sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Cengiz Gülşan'dan bir süredir haber alamayan yakınları, şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açarken, ekipler Gülşan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücudunda darp izi yok

İhbar üzerine Cengiz Gülşan'ın yaşadığı eve gelen Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemede, Cengiz Gülşan'ın vücudunda delici veya kesici bir ize rastlanmadığı belirtildi. Savcının incelemesinin ardından cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Son dakika! Haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu

Son dakika! Haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu

Son dakika! Haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu

Son dakika! Haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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