İzmir'de vakalar arttı, denetimler sıklaştı
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İzmir'de vakalar arttı, denetimler sıklaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de vakalar arttı, denetimler sıklaştıİZMİR'de koronavirüs vakalarının yükselişe geçmesi üzerine, polis ekipleri denetimleri artırdı.

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İzmir'de vakalar arttı, denetimler sıklaştı

İZMİR'de koronavirüs vakalarının yükselişe geçmesi üzerine, polis ekipleri denetimleri artırdı. Kentin pek çok yerine kontrol noktası oluşturan ekipler, kısıtlamadan muaf olmadığı halde trafiğe çıkan araç sürücülerine ve yayalara cezai işlem uyguladı.

İzmir'de, kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte cumartesi günü kısıtlama kaldırıldı. Pazar günü ise sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlamanın uygulanmadığı cumartesi gününde güneşli havayı gören kent sakinleri, meydan ve sahillere akın ederken bugün İzmirlilerin kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldıkları gözlendi. Polis ekiplerinin ise denetimi artırdığı dikkat çekti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde belirli bölgelerde uygulama noktası oluşturdu. Denetim kapsamında seyir halindeki otomobiller tek tek durdurulurken; sokağa çıkanların ise izin belgeleri, maske ve HES kodları kontrol edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmayan vatandaşlarla trafiğe çıkan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

İzmir'de vakalar arttı, denetimler sıklaştı
İzmir'de vakalar arttı, denetimler sıklaştı
İzmir'de vakalar arttı, denetimler sıklaştı
İzmir'de vakalar arttı, denetimler sıklaştı
İzmir'de vakalar arttı, denetimler sıklaştı
İzmir'de vakalar arttı, denetimler sıklaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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