Son dakika: İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
Son dakika haber: İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 253 gram esrar ele geçilirken, 1 kişi tutuklandı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 253 gram esrar ele geçilirken, 1 kişi tutuklandı.
Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan Ş.S'nin (41) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Zanlının adresine düzenlenen operasyonda çanta ve battaniyeye sarılı 10 kilo 253 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör