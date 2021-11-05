Son Dakika | İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.Ö'yü (40) yakalamak üzere çalışma başlattı.

Ekipler, Atatürk Mahallesi'nde oturan A.Ö'nün evde olmadığı sırada adrese gelip çantayla ayrılan E.Ö'yü takibe aldı.

E.Ö'nün otomobili, Ahmet Yesevi Bulvarı'nda durduruldu. Yapılan aramada çantada metamfetamin ile esrar bulundu.

Gözaltına alınan E.Ö, ilk ifadesinde A.Ö'nün kendisinden, evdeki uyuşturucuyu alıp Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'ndeki okulun civarında bekleyen çekicideki Ç.Ü'ye (23) vermesini istediğini söyledi.

Polis, çekicideki Ç.Ü. (23) ile aynı bölgede bulunan şüpheli A.Ö'yü de yakaladı.

A.Ö'nün evine de baskın düzenlendi. Evde "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. (24) gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada metamfetamin, esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

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