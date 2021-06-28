Son dakika: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
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Son dakika: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İZMİR'in Karşıyaka ve Buca ilçelerinde, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 74 bin 564 sentetik ecza hap ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Karşıyaka ve Buca ilçelerinde, polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 74 bin 564 sentetik ecza hap ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Karşıyaka ve Buca'da uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi aldı. Harekete geçen ekipler eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 74 bin 564 sentetik ecza hap ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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