Son dakika... İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri: İzmir'in Bergama, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde 3 kilo 600 gram kubar esrar, 201 gram toz esrar ile 202 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
24.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:48
İzmir'in Bergama, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde 3 kilo 600 gram kubar esrar, 201 gram toz esrar ile 202 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bergama, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde operasyon düzenledi.
Operasyonda, 202 kök Hint keneviri ile 3 kilo 600 gram kubar 201 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.
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Kaynak: AA