Son Dakika | İzmir'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen ev, iş yeri ve depodan oluşan 19 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 milyon 632 bin 800 bandrolsüz makaron, 1 milyon 434 bin 470 sigara, 116 kilogram kaçak nargile melası ve 32 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

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