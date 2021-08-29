Son dakika... İzmir'de tünel girişindeki kazada hayatını kaybeden 4 kişiye ilişkin Adli Tıp Kurumu işlemleri sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... İzmir'de tünel girişindeki kazada hayatını kaybeden 4 kişiye ilişkin Adli Tıp Kurumu işlemleri sürüyor

Son dakika... İzmir'de tünel girişindeki kazada hayatını kaybeden 4 kişiye ilişkin Adli Tıp Kurumu işlemleri sürüyor
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nda dün meydana gelen kazada otomobilin alev alması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin kimlik tespiti için DNA testi yapılacağı öğrenildi.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda dün meydana gelen kazada otomobilin alev alması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin kimlik tespiti için DNA testi yapılacağı öğrenildi.

75. yıl Selatin Tüneli girişinde kamyonla çarpıştıktan sonra alev alan otomobilde hayatını kaybeden Hüseyin (53), Fatma (47), Minel Söylemez (21) ve Emir Gezici'ye (10) ilişkin İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemler sürüyor.

Kazaya ilişkin soruşturma yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kazada yaşamını yitirenlerin kimliklerinin tespiti amacıyla aile yakınlarından DNA örneği alınarak test yapılmasını istedi.

Öte yandan, kazada yaşamını yitirenlerden Minel Söylemez'in geçen yıl Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları ve Yönetimi bölümünü kazandığı, ilk yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimini uzaktan sürdürdüğü, yüz yüze eğitim sebebiyle bu yıl kalacağı evi kiralamak için Söke'ye gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Olay

Tünel girişinde dün meydana gelen kazada, İzmir'den Aydın istikametine giden Emre Söylemez (26) idaresindeki 10 CEK 93 plakalı otomobile 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde arkasından gelen Murat A'nın (40) kullandığı 35 AE 2020 plakalı kamyon çarpmış, çarpışmanın etkisiyle otomobil alev almıştı.

İtfaiyenin söndürdüğü otomobilde bulunan Hüseyin (53), Fatma (47), Minel Söylemez (21) ve Emir Gezici (10) hayatını kaybetmişti.

Hayati tehlikesi bulunan otomobil sürücüsü Emre Söylemez İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yaralı kamyon sürücüsü ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Burak Deniz Hande Erçel Seren Serengil
Spor Marcao Mame Thiam Ozan Tufan Arda Turan Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika... İzmir'de tünel girişindeki kazada hayatını kaybeden 4 kişiye ilişkin Adli Tıp Kurumu işlemleri sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 17:15:05. #1.16#

title