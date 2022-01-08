Son dakika... İzmir'de traktör kazalarının önlenmesi için 159 sürücüye reflektör dağıtıldı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Bergama İlçe Jandarma Komutanlığınca "Reflektör tak görünür ol" projesi kapsamında 159 sürücüye reflektör dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, traktörlerin karıştığı kazaların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik başlanan proje kapsamında traktör sürücülerine bilgilendirme yapıldı.

Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı başkanlığında Göçbeyli Mahallesi'nde 7 Ocak'ta 159 sürücüye reflektör dağıtıldı.

Sürücülere traktörlerin kara yollarında kullanımı esnasında dikkat edilecek genel trafik kuralları, römorkların arkasında bulunması gereken reflektörler ve gece şartlarında traktör kullanımı hakkında bilgiler verildi.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet