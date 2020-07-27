Son dakika... İzmir'de trafik magandası ayağıyla böyle araç sürdü
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Son dakika... İzmir'de trafik magandası ayağıyla böyle araç sürdü

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'de trafik magandası ayağıyla böyle araç sürdü İzmir'in Karşıyaka ilçesinde trafik magandaları hem kendi hem de trafikteki diğer araç sürücülerinin canını hiçe saydı.

27.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:00

İzmir'de trafik magandası ayağıyla böyle araç sürdü

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde trafik magandaları hem kendi hem de trafikteki diğer araç sürücülerinin canını hiçe saydı. Magandanın ayağıyla direksiyonu kontrol ettiği anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay Çevreyolu Karşıyaka mevkiinde meydana geldi. 09 LZ 840 plakalı aracının hızını sabitleyen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yanındaki kadın ile birlikte aracın üstüne çıktı. Seyir halindeki sürücü bu esnada tek ayağıyla direksiyonu idare etti. Yaşanan tehlike dolu anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Gülümseyerek poz verdiler

Öte yandan cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, video çeken şahsın "Harikasınız" demesi üzerine araç üstüne çıkan şahıslar gülümseyerek poz verdi. Trafik magandası yanından geçen araç sürücülerinin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.

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Son dakika... İzmir'de trafik magandası ayağıyla böyle araç sürdü

Kaynak: İHA

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