Son Dakika | İzmir'de trafik kazasında yaralanan tarım işçilerinden 42'si taburcu edildi - Haberler
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Son Dakika | İzmir'de trafik kazasında yaralanan tarım işçilerinden 42'si taburcu edildi

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
Son Dakika | İzmir'de trafik kazasında yaralanan tarım işçilerinden 42'si taburcu edildi

Son dakika haber: İzmir'in Menderes ilçesinde mandalina bahçelerinde çalışan tarım işçilerini taşıyan iki midibüsün çarpışması sonucu yaralanan 45 işçiden 42'si taburcu edildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde mandalina bahçelerinde çalışan tarım işçilerini taşıyan iki midibüsün çarpışması sonucu yaralanan 45 işçiden 42'si taburcu edildi.

Küner Mahallesi Kavşağı'ndaki kazanın ardından çeşitli hastanelere kaldırılan işçilerden 42'sinin tedavisi tamamlandı.

Diğer 3 işçinin ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Küner Mahallesi Kavşağı'nda dün, M.E.T. yönetimindeki 35 TRG 29 plakalı midibüs ile aynı yönde giden H.B. yönetimindeki 35 ARN 786 plakalı midibüs çarpışmış, devrilen midibüslerdeki 45 tarım işçisi yaralanmıştı.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri
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