Son dakika! İzmir'de trafik kazası: 6 yaralı
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Son dakika! İzmir'de trafik kazası: 6 yaralı

22.03.2021 21:23 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:30
Son dakika! İzmir'de trafik kazası: 6 yaralı

Son dakika habere göre İzmir'in Menemen ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İzmir-Çanakkale yolu bir süreliğine trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Aliağa yönünden İzmir yönüne seyir halinde olan L.K. yönetimindeki 31 PK 774 plakalı otomobil, Yanıkköy Kavşağı'nda H.G. idaresindeki 35 RV 586 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, 35 PAK 05 plakalı çekicinin dorsesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü L.K. ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İzmir-Çanakkale yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Son dakika! İzmir'de trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika! İzmir'de trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika! İzmir'de trafik kazası: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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