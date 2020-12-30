Son Dakika | İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
30.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:07
Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den Turgutlu yönüne ilerleyen M.Ş.A. idaresindeki 35 GB 6849 plakalı kamyonet, İzmir-Ankara kara yolunun Belkahve mevki civarında, önünde ilerleyen S.Ö. yönetimindeki 42 BMP 80 plakalı kamyona çarptı.
Kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüsü, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin