Son Dakika | İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
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Son Dakika | İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı

30.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:07
Son Dakika | İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Turgutlu yönüne ilerleyen M.Ş.A. idaresindeki 35 GB 6849 plakalı kamyonet, İzmir-Ankara kara yolunun Belkahve mevki civarında, önünde ilerleyen S.Ö. yönetimindeki 42 BMP 80 plakalı kamyona çarptı.

Kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüsü, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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