Son Dakika | İzmir'de tiyatrocu, çocuklara ulaşmak için karavanı "gezici sahne"ye dönüştürdü
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Son Dakika | İzmir'de tiyatrocu, çocuklara ulaşmak için karavanı "gezici sahne"ye dönüştürdü

Son Dakika | İzmir'de tiyatrocu, çocuklara ulaşmak için karavanı 'gezici sahne'ye dönüştürdü
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Kültür Sanat

Bir son dakika haberine göre İzmir'de Kovid-19 salgını sürecinde seyircisine ulaşmakta zorlanan tiyatrocu, satın aldığı karavanla gezici çocuk tiyatrosu oluşturdu.

İzmir'de Kovid-19 salgını sürecinde seyircisine ulaşmakta zorlanan tiyatrocu, satın aldığı karavanla gezici çocuk tiyatrosu oluşturdu.

Sıcakkan Çocuk Tiyatrosunun kurucusu Erçin Sıcakkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2004'te kurdukları tiyatroda nitelikli eserleri çocukların beğenisine sunduklarını ancak salgın nedeniyle geçen yıl perde açamadıklarını belirtti.

Bu süreçte çocuklara ulaşmak için oyunlarını Youtube kanalına yüklediklerini, salgın tedbirleri kapsamında açık alanlarda, okul bahçelerinde oyun sergilemeye başladıklarını anlatan Sıcakkan, tüm bunları yeterli görmeyerek bir karavanı tiyatro sahnesine dönüştürme projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Satın aldıkları karavanı 6 aylık çalışmayla tiyatro sahnesine çevirdiklerini, maliyetini çıkarmak için kombine bilet kampanyası yaptıklarını belirten Sıcakkan, kampanyanın büyük ilgi gördüğünü bildirdi.

Karavanla oyun oynayacakları yere gidip kurulum yaptıklarını anlatan Sıcakkan, şunları kaydetti:

"Karavanımız açılınca büyük bir sahneye dönüşüyor. Ses sistemimiz, elektrik ihtiyacı için jeneratör dahi karavanın üzerinde. 5 Temmuz'da Gaziemir'deki bir parkta ilk oyunumuzu sergiledik. Pandeminin ardından tekrar çocuklarla buluşmak bizim için büyük bir mutluluktu. İzmir'den başlayarak tüm Türkiye'yi gezmek istiyoruz. Karavan tiyatro sonsuza dek ücretsiz olacak. Bütün çocuklar oyunlarımızı ücretsiz izleyecek. Tabii ki bunu sponsorlar yardımıyla sağlayacağız. Sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor."

Son Dakika | İzmir'de tiyatrocu, çocuklara ulaşmak için karavanı 'gezici sahne'ye dönüştürdü
Son Dakika | İzmir'de tiyatrocu, çocuklara ulaşmak için karavanı 'gezici sahne'ye dönüştürdü
Son Dakika | İzmir'de tiyatrocu, çocuklara ulaşmak için karavanı 'gezici sahne'ye dönüştürdü
Son Dakika | İzmir'de tiyatrocu, çocuklara ulaşmak için karavanı 'gezici sahne'ye dönüştürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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Son Dakika | İzmir'de tiyatrocu, çocuklara ulaşmak için karavanı "gezici sahne"ye dönüştürdü - Haberler
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